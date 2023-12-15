CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kimler olacak, belli oldu mu, açıklandı mı? CHP İlçe belediye başkanı adayları listesi!

15 Aralık 2023 14:31 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:32

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi! CHP İstanbul’daki ilçe belediye başkanı adaylarını henüz açıklamadı. Ancak CHP’den İstanbul’un ilçelerinde belediye başkanı adayı olması konuşulan isimler kulislerde konuşuluyor. Peki, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kimler olacak?

CHP İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

CHP'nin 4 şehirde belediye başkan adaylarını belirlemesinin ardından İstanbul'un ilçe belediyeleri için göstereceği aday isimler yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

CHP'nin İstanbul ilçe belediyeleri için belirlediği adaylar da netleşmeye başladı. Bazı ilçelerde mevcut isimlerin devam ettiği gözlenirken, birçok ilçede yeni adaylar öne çıkıyor.

İşte öne çıkan bazı ilçe adayları:

- Adalar ve Üsküdar: Sinem Dedetaş

- Ataşehir: Onursal Adıgüzel

- Bakırköy: Ertan Yıldız

- Beşiktaş: Rıza Akpolat

- Beylikdüzü: Murat Çalık

- Beyoğlu: İnan Güney

- Büyükçekmece: Hasan Akgün

- Çatalca: Erhan Güzel

- Esenyurt: Ali Gökmen

- Eyüpsultan: Bülent Özmen

- Fatih: Mahir Polat

- Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

- Güngören: Temel Akkoç

- Küçükçekmece: Kemal Çebi

- Maltepe: Deniz Erzincan

- Silivri: Doruk Bulut

- Sultanbeyli: Ayhan Koç

- Şişli: Emrah Şahan

CHP İSTANBUL İLÇE ADAYLARINDA HANGİ İSİMLER DEĞİŞECEK?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; kulislerde konuşulanlara göre, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerindeki adaylar sabit kalırken, diğer ilçelerde değişiklikler yaşanacak. Listede dikkat çeken isimler, 1 Aralık'ta istifa eden Onursal Adıgüzel, Sinem Dedetaş, Mithat Bülent Özmen, Mahir Polat, Ayhan Koç, Emrah Şahan gibi isimlerdir.

İstanbul'daki kazanmaya yakın ilçelerde aday profillerini belirlemek için dört şirketin gerçekleştirdiği anket araştırmalarının, aralık ayının sonunda sonuçlanması bekleniyor.

CHP BAZI BÜYÜKŞEHİR ADAYLARINI AÇIKLADI

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi (PM) toplantısının devam ettiği sırada partisinin Genel Merkez Binasında basın toplantısı düzenledi. Yücel, PM toplantısında 4’ü büyükşehir olmak üzere 227 seçim çerçevesinde belediye başkan adaylarının kesinleştiğini ifade ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının da Ahmet Akın olduğunu açıkladı. Yücel, "Bugün PM toplantımızda 23 seçim çevresinde örgüt denetiminde ön seçim yapılma kararı alınmıştır. 58 seçim çevresinde örgüt denetiminde ön seçim yapma yetkisi verilmiştir" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;

İstanbul - Ekrem İmamoğlu

Ankara - Mansur Yavaş

Bursa - Mustafa Bozbey

Bolu - Tanju Özcan

Balıkesir - Ahmet Akın