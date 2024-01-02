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    CHP'de yerel seçim maratonu! 150 aday daha belli oluyor

    CHP'de, 4 Nisan perşembe günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında yaklaşık 150 aday daha belirleneceği belirtildi.

    CHP&#039;de yerel seçim maratonu! 150 aday daha belli oluyor
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'de (CHP) aday belirleme ve yerel seçim hazırlıkları sürüyor. 351 seçim çevresindeki adayını açıklayan CHP, 4 Nisan perşembe günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısıda yaklaşık 150 adayı daha açıklayacak.

    CHP'nin parti tüzüğü gereği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylar, PM onayı ile belirleniyor.

    Bugüne kadar düzenlenen PM toplantılarında, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 de belde belediye başkan adayı açıklandı.

    CHP'de yeni PM toplantısı, 4 Ocak'ta Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak. Bu toplantı sonrasında da 150 civarında seçim çevresinin adayının açıklanacağı öğrenildi.

    İZMİR ADAYININ AÇIKLANMASI BEKLENMİYOR

    Aday belirleme sürecinde anket çalışması ve aday adaylarıyla yüz yüze görüşme prensibini belirleyen CHP'de şimdiye kadar 7 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı.

    Bu kapsamda, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı ise Cevat Öncü oldu.

    CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını açıklamasının ardından gözler İzmir'e çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir için oluşturduğu heyetin çalışmalarını tamamladığı belirtiliyor. Anketlerle kamuoyu yoklamasının da yapıldığı İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayının perşembe günü yapılacak PM'de de açıklanması beklenmiyor.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Politika > CHP'de yerel seçim maratonu! 150 aday daha belli oluyor
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