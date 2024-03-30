Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar: Cürmü kadar yer yakanların hizmeti olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Buradaki katılımı sorduk, 35 bin! Sandığa gümbür gümbür giderken, inşallah Arnavutköy'ü gerçek belediyeciliğe Murat Kurum kardeşime ve aynı zamanda Arnavutköy Belediye Başkanımıza teslim ediyor muyuz?

Cürmü kadar yer yakanların Arnavutköy'e bir hizmeti olur mu?

Murat Kurum kim? Benim kabinemde bakan arkadaşım. Şimdi de bakanlıktan aldık, belediye başkan adayı yaptık. Belediyecilik ne biz biliriz. Şehirciliği bilen bakan arkadaşımı buraya getirdik. İş bileni göndereceğiz dedik.

İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir 5 yıl daha kaybetmeye takatinin kalmadığını anlatacağız.

Pazartesiden itibaren İstanbul bir başka güne açılacak.

Kimi insan iş yapar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre’ye gider. İstanbul’u sel alır, ama İBB başkanı meydanda yok. Kimisi eser üretir, kimisi de polemik peşinde koşar.

Kastamonu'da sel afeti oldu, Murat Kurum çizmeleriyle ordaydı. Deprem oldu, Murat Kurum çizmeleriyle ordaydı. Peki bunlar neredeydi? Ara da bul.

Muhalefetin buraya uçak inmez dediği havalimanı ülkemizin gururu haline geldi. Murat Kurum dışında adaylara baktığımızda bunlar kiminle yarışıyor. Murat kardeşim seçimi kazanınca kim kazanacak Arnavutköy kazanacak.

Çam ve Sakura Hastanesi'nin birkaç metrelik yolunu bile yapmadılar.

Şayet biz muhalefetin takoz siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık, ne bu yatırımlar hayata geçerdi ne de vatandaş hizmet alırdı.

Bu sonradan gelenlerin Arnavutköylü kardeşimle derdi yok bizim derdimiz var. İnşallah sizden gelecek müjdeyi Ankara'dan takip edeceğim.

Cumhurbaşkanınız olarak biz sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Murat kardeşim de hizmetkar olacaktır.

Ayrıntılar geliyor...