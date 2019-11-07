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polİtİka
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Poli̇ti̇ka
2019-11-07 10:07:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor..
Etiketler
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
macaristan
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