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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Poli̇ti̇ka  
2019-11-07 10:07:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor..

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