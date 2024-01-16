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    Kabine toplantısı başladı mı? Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem konuları neler?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kabine toplantısı başladı mı, saat kaçta başlayacak? | 2024’ün ilk Kabine toplantısı bugün yapılacak. Önemli gündem maddelerinin görüşüleceği Kabine toplantısının başlayıp başlamadığı merak edildi. Peki, Kabine toplantısı başladı mı? İşte, Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem konuları neler? Detaylar…

    Kabine toplantısı başladı mı? Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem konuları neler?
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kabine toplantısı başladı mı? Önemli gündem maddelerinin görüşüleceği Kabine toplantısının başlayıp başlamadığı merak edildi. Peki, Kabine toplantısı başladı mı? İşte, Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem konuları neler? Detaylar haberimizde…

    KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

    Kabine toplantısı başladı. Yoğun gündem maddelerini Toplantının ne zaman sona ereceği ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Gündemde önemli konular var. Peki, Kabine toplantısının gündem maddeleri neler? İşte gündemdeki konular…

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Kabine toplantısının ana gündem maddeleri emekli maaşlarına yapılacak ek zammın yanı sıra Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar olacak.

    Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Kabine toplantısından çıkacak kararda. Enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,5'lik zammı garantileyen SSK ve BağKur emeklileri, maaşlarına yapılacak ek zammı heyecanla bekliyor. Emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmaya son şekli, Kabine'de verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor.

    Kabine toplantısının bir diğer ana gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları olacak. Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit düşmesinin ardından İstanbul'daki güvenlik zirvesinde alınan kararlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.

    Öte yandan, bu ay teslim edilmesi öngörülen yaklaşık 50 bin deprem konutu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kabine üyelerini bilgilendirecek. Deprem konutları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından depremzedelere teslim edilecek.

    Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin müfredatta yapılması planlanan değişik ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapacak. Değişiklik onaylanırsa önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak. Toplantıda gündeme gelecek bir diğer önemli konu İsrail’in Gazze’deki katliamları olacak.

    İsveç’in NATO'ya üyelik süreci konusunda Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, Genel Kurul sürecinin de Kabine'de de ele alınması bekleniyor. Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçecek ve toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunacak.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kabine Toplantısı
    Haberler > Politika > Kabine toplantısı başladı mı? Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak, gündem konuları neler?
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