Kurum'dan mal varlığını saklayan İmamoğlu'na: Hiç mi utanma yok?

İmamoğlu'nun mal varlığı beyanında değeri 1.5 milyar lira olan 3 villayı saklamasına tepki gösteren Murat Kurum, "Mal varlığı nasıl olur da verildikten 3 gün sonra 1,5 milyar artar? Hiç mi utanma yok?" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, TRT Haber'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurum'un gündeminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanında sakladığı ve değeri 1.5 milyar lira olan 3 villa vardı.

'REKLAM BÜTÇESİNE, DEPREM BÜTÇESİNİN İKİ KATI HARCANIR MI?'

İstanbul'un ihmal edildiğini söyleyen Kurum, "5 yıllık süreçte algı siyaseti yapılmış, eser yok hizmet yok. İstanbul rant olarak görülmüş, 5 yıldır kaynak çarçur edilmiş. Reklam bütçesine deprem bütçesinin iki katı harcanır mı?" dedi.

Kurum, vatandaşın sorunların çözümünü beklediğini belirterek., "Sonra da tabelalara israfı bitirdik diyorsunuz. İstanbul'un bu kadar sorunu varken, balya balya paralarla görüntüleri İstanbul beklemez" diye konuştu.

'HİÇ Mİ UTANMA YOK?'

İmamoğlu'nun mal varlığı beyanında gizlediği 1.5 milyar liralık 3 villasına da değinen Kurum, "Mal varlığı nasıl olur da verildikten 3 gün sonra 1,5 milyar artar? Niye gizlersiniz? Malınız varsa vardır. Bir il binasını almayı beceremiyorsan böyle bir şehri nasıl yöneteceksin? Hiç mi utanma yok?" diye sordu.