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Haberler > Politika > Liderler oylarını kullanıyor! Sandık başından ilk mesajlar
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Liderler oylarını kullanıyor! Sandık başından ilk mesajlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Liderler oylarını kullanıyor! Sandık başından ilk mesajlar

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Siyasi partilerin liderleri de oylarını kullanmak için sandık başındaydı. İşte liderlerin oy kullandıkları sandıklardan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti
  • AKŞENER: DURUMUMUZ İYİ OLACAK

31.03.2024 11:54

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beşiktaş'ta Şair Nedim Ortaokulu'nda kullandı. Perinçek, oy kullanmaya eşi Şule Perinçek ile birlikte geldi.

Liderler oylarını kullanıyor! Sandık başından ilk mesajlar - 1. Resim

31.03.2024 10:45

AKŞENER: DURUMUMUZ İYİ OLACAK

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Bilkent'teki Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akşener, seçimin kendileri açısından iyi olacağını söyledi. 

Bir gazetecinin İstanbul yorumunu sorması üzerine Akşener, "Bizim durumumuz iyi olacak" dedi.

 Liderler oylarını kullanıyor! Sandık başından ilk mesajlar - 2. Resim

31.03.2024 10:30

ÖZEL, GENEL BAŞKAN OLARAK İLK OYUNU KULLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullandı. Bu Özel'in genel başkan olarak kullandığı ilk oy oldu.

Liderler oylarını kullanıyor! Sandık başından ilk mesajlar - 3. Resim

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özel, vatandaşlara 'silah kullanmama' çağrısında bulundu. Özel, "kazanma sevinciyle ilgili noktada tüm vatandaşlarımızı silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Sevinç gösterisinde kullanılan bir kurşun bir hayatın kaybedilmesine neden oluyor" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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