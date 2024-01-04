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    Seçimlere 3 ay kala 2 parti birleşti, pusulada dengeler değişti

    31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Büyük Türkiye Partisi ile Ocak Partisi birleşti.

    Seçimlere 3 ay kala 2 parti birleşti, pusulada dengeler değişti
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Canpolat, Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılabilecek 36 partiden biri olarak açıkladığı Büyük Türkiye Partisi’nin partisine katıldığını duyurdu.

    “OSMANLI MEDENİYETİNİN ÜZERİNE BİR TUĞLA KOYMAK DEĞİL NİYETİMİZ”

    Osmanlı Ocakları’nın Ocak Partisi’ni sonuna kadar destekleyeceğini ifade eden Canpolat, “Biz Ocak Partisi olarak medeniyetimize sarılıyoruz. Ecdadın izini Cumhuriyetin değerlerinde yapıyoruz. Günümüz şartlarında hayatın bize sunmuş olduğu imkanlar, teknoloji, bilim, sanat, edebiyat, bunların hepsinin üzerinde Osmanlı medeniyetinin üzerine bir tuğla koymak değil niyetimiz. Biz onların tozunu bile alabiliyorsak ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

    “SUÇ ORANINI AZALTACAĞIZ” VAADİ

    Canpolat, her geçen gün Türk milletini buluşturma, kavuşturma, eğitim seviyesini yükseltme, suç oranlarını azaltma yolunda emin adımlarla devam edeceklerini sözlerine ekledi. Konuşmasının ardından Canpolat, tüm Büyük Türkiye Partisi adına Hüseyin Durmaz’a rozetini takdim etti.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Yerel Seçim
    Haberler > Politika > Seçimlere 3 ay kala 2 parti birleşti, pusulada dengeler değişti
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