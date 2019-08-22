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22 Ağustos 2019 Perşembe
  3. Etkinlikler

Özel Harekat polisi kazada hayatını kaybetti

Özel Harekat polisi kazada hayatını kaybetti

Gümüşhane'de aracı ile sabah işe giderken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Gümüşhane şehir merkezinden Trabzon istikametine giden Özel Harekat polisi Hamdullah Kırtay'ın (21) kullandığı 08 AAD 693 plakalı otomobil, Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Kırtay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kırtay'ın cenazesi, Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli olan Hamdullah Kırtay'ın görev yerine gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi. 

22.08.2019 - 11:54

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