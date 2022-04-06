Afganistan'da Çadırlarda Kalan Ailelere İftar İkramı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDDEF, son yılların en büyük insani kriziyle birlikte açlık ve yoklukla mücadele eden Afganistan’daki ihtiyaç sahibi ailelere iftar dağıtımında bulundu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘İyilik Seninle’ sloganıyla 40 ülke 263 bölgede sürdürdüğü Ramazan 2022 çalışmalarında ağırlık verdiği ülkelerden bir tanesi olan Afganistan’da insani yardım ve kumanya ile birlikte yemek ikramında bulunuyor.

Çalışma kapsamında ilk etapta İDDEF ekiplerince Herat ve Kandehar şehirlerinde çadırlarda yaşayan 1000 muhacir aileye iftar için yemek dağıtıldı.

BİN MUHACİR AİLEYE İFTAR YEMEĞİ

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “İDDEF olarak, son yılların en büyük insani krizinin yaşandığı Afganistan’daki çalışmalarımızı Ramazan ayında artırarak sürdürüyoruz. Bir yandan yardım tırlarımız ve destek verdiğimiz İyilik Treni ile bölgeye ulaşan gıda yardımlarını dağıtırken, diğer yandan ise yaşanan çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kalan muhacir ailelere su ve yemek ikramında bulunuyoruz. Ramazan çalışmalarımız kapsamında ilk etapta çadırlarda yaşama tutunmaya çalışan 1000 muhacir aileye iftar yemeği verdik” denildi.

'DEVAM EDECEĞİZ'

Çadırlardaki yaşam koşulların yürekleri burktuğu belirtilen açıklamada, “Afganistan’da işgalcilerin uzun yıllar yaşattığı yıkım sonrası derin ekonomik kriz ve çatışmalar nedeniyle güvenli gıdaya ulaşmakta sıkıntı yaşayan aileler zor günler geçiriyor. Özellikle çatışmaların arttığı kış aylarında çevre şehirlerden Herat ve Kandehar’a göç edip şehrin kenarlarında kurdukları yazlık çadırlarda kışı atlatan muhacir kardeşlerimiz yokluk ve açlık ile beraber içler acısı halde yaşam mücadelesi veriyor. Büyük bir insanlık dramının yaşandığı çadırlardaki Afgan kardeşlerimizi her zaman olduğu gibi Ramazan’da yalnız bırakmayarak onları ziyaret ediyor, bu zor zamanlarında unutmuyoruz. Hayırseverlerimizin bağışlarını sahadaki ekiplerimizce teslim etmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Hayırseverler, iftar ve kumanya için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Bağışçılar aynı zamanda IFTAR yazıp 7230’a SMS göndererek 10 TL yardım yapabiliyor.