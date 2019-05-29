Beş yüz sene için değer mi?

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şit aleyhisselam 1.000 sene yaşıyor. Beş yüz yaşındayken diyorlar ki, kaldığın yer rahat değil, sana şöyle daha rahat bir yer hazırlayalım.

Diyor ki:

- Beş yüz sene ömrüm kalmış, 500 sene için değer mi?

Diyorlar ki: - Ahir zamanda öyle bir ümmet gelir ki ömürleri 50-60 sene olur, ama bir ev yetmez; iki, üç evleri hatta köşkleri sarayları olur.

- Yaa öyle mi, der, o zaman desenize onların ömürleri gibi akılları da kıt olur.