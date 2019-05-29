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29 Mayıs 2019 Çarşamba
  3. Beş yüz sene için değer mi?

Beş yüz sene için değer mi?

Beş yüz sene için değer mi?

Şit aleyhisselam 1.000 sene yaşıyor. Beş yüz yaşındayken diyorlar ki, kaldığın yer rahat değil, sana şöyle daha rahat bir yer hazırlayalım.

Diyor ki:
- Beş yüz sene ömrüm kalmış, 500 sene için değer mi?
Diyorlar ki: - Ahir zamanda öyle bir ümmet gelir ki ömürleri 50-60 sene olur, ama bir ev yetmez; iki, üç evleri hatta köşkleri sarayları olur.
- Yaa öyle mi, der, o zaman desenize onların ömürleri gibi akılları da kıt olur.

29.05.2019 - 06:27

Balıkesir Kaymaklısı Tarifi

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Balıkesir Kaymaklısı Tarifi
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