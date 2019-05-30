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30 Mayıs 2019 Perşembe
  3. Fâtiha her derde devâ

Fâtiha her derde devâ

Fâtiha her derde devâ

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Fâtiha Sûresi, ölümden başka her derde devâdır.”
“Fâtihayı ve İhlâs Sûresi’ni okuyan, Kur’ân-ı kerîmin üçte birini okumuş sayılır.”
“Bir kimse evine gelince, önce Fâtiha Sûresi’ni daha sonra İhlâs Sûresi’ni okursa Allahü teala o evden fakirliği giderir, yerine huzur ve bereket ihsân eder.”
“Yatağa girildiğinde, uyumadan önce Fâtiha ve İhlâs Sûrelerini okuyan, ölüm hariç bütün tehlikelerden emin olur.”
“Yağmur suyunu toplayıp, üzerine fâtiha-i şerîfe, Âyete’l-kürsî, İhlâs ve Kul-e’ûzü Sûreleri yetmişer kere okunur, bu sudan aralıksız yedi sabah içenlerin hastalıkları, ağrıları zâil olur.”
“Bir kimse, cuma namazından sonra Fâtiha Sûresi’ni, İhlâs ve Mu’avvizeteyn Sûrelerini yedişer defa okursa, Allahü teala o kimsenin hem dünyasını hem âhiretini, hem de çoluk çocuğunu gelecek cumaya kadar himayesine alır ve her türlü tehlikeden muhafaza eder.”

30.05.2019 - 06:13

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