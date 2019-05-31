Namaza zor kalkıyorum diyen Kevser okusun

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: Kim innâ a’taynâ sûresini okursa, Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

Kim innâ a’taynâ sûresini okursa, Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.

Cenab-ı Hak buyurur ki:

İzzetime yemin ederim ki, seni (Kevser Sûresi’ni) kim inanarak ve sevâbını umarak okursa onu affederim.

Kutbüddin İznikî buyurdu ki:

Bir kimse yatacağı vakit, Kevser sûresini okursa ve; “Yâ Rabbî! Beni sabah namazına uyandır” derse, Allahü tealanın izniyle o kimse sabah namazına uyanır.

Âlimlerimiz buyurmuştur ki:

Her kim bu sûresi cuma gecesi bin defa okur ve bin defa da salevât-ı şerîfe getirir de yatarsa, o gece Resûlullah Efendimizi rüyâda görür.

Temîmî diyor ki:

Her kim Kevser Sûresi’ni okumaya devam ederse kalbi yumuşar, Rabb’ine huşû içinde ibâdet eder. Devamlı ibâdet üzere olur.