'Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın'

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hesapla hilalin doğacağı gün tespit edilebilir ancak Ramazan-ı şerif ayı hilal “doğunca” değil “görününce” başlar.

Şevval ayı için de aynı şey geçerlidir. Hilal görününce oruç bırakılır, bayram yapılır.

Hilal, ya hesapla bulunan günde görünür ya da bir gün sonra görünür. Hesapla bildirilen günden önce asla görülemez.

Eğer hilal görülmezse şaban ayını 30’a tamamlamak gerekir.

Ecdadımız bu işi çok ciddiye alır, şaban ayının sonunda ulema ve cemaat gün batımında dağlara çıkar ufku tarar. İstanbul’da Bayezid yangın kulesine, Ayasofya, Fatih, Süleymaniye, Şehzadebaşı, Mihrimah ve Sultanahmed minarelerine çıkar, batı ufkunda hilal ararlar.

Eğer hilal net bir şekilde görülürse muvakkıtlar tespit eder. Kadı Efendi minarelere kandil astırarak, top attırarak ilan eder. Yatsı nemazını müteakip teravih kılarlar.

Rü’yet-i hilal farzı-ı kifayedir, bir veya birkaç mümin yapınca diğerlerinden sakıt olur.

Ama bu kültürün yaşaması lazım, âlimlerle rasata çıkacak gençler vakit ve takvim takibine dair çok şey öğrenirler.

Kurban Bayramı’nın tespiti için de hilal gözlenir, kurbanı ikinci gün de kesebilirsiniz ama gün hacılar için çok önemlidir. Biliyorsunuz haccın farzlarından biri Arefe günü Arafat’ta bulunmaktır. Bunu tespit için zilhiccenin gireceği gün hilal gözlenir.