Dünyadan ramazan

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malum Kur’ân-ı kerim bu ayda nazil oldu. Ramazan-ı şerifte okuyanlara müjdeler var.

Boşnak kardeşlerimiz bunun şuurunda, kentinde köyünde mukabele yapılıyor mutlaka. Elleri kanda olsa camiye koşuyor ve bir ay boyunca hafızların okuduğu hatm-i şerifi takip ediyorlar. Bu yıl da öyle oldu, maskelerini taktılar, mesafelerini aldılar o muhteşem ziyafetten mahrum kalmadılar...