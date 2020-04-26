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3 Ramazan 1441
26 Nisan 2020 Pazar
  3. Dünyadan ramazan

Dünyadan ramazan

Dünyadan ramazan

Malum Kur’ân-ı kerim bu ayda nazil oldu. Ramazan-ı şerifte okuyanlara müjdeler var.

Boşnak kardeşlerimiz bunun şuurunda, kentinde köyünde mukabele yapılıyor mutlaka. Elleri kanda olsa  camiye koşuyor ve bir ay boyunca hafızların okuduğu hatm-i şerifi takip ediyorlar. Bu yıl da öyle oldu, maskelerini taktılar, mesafelerini aldılar o muhteşem ziyafetten mahrum kalmadılar...

26.04.2020 - 03:26

Hekeheşandi Köftesi Tarifi

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Hekeheşandi Köftesi Tarifi
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