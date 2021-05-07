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379 Ramazan 1441
7 Mayıs 2021 Cuma
  3. Tam kapanma gölgesinde Ramazan-ı Şerif’in son cuma namazı kılındı

Tam kapanma gölgesinde Ramazan-ı Şerif’in son cuma namazı kılındı

Tam kapanma gölgesinde Ramazan-ı Şerif’in son cuma namazı kılındı

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in son cuma namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanmanın gölgesinde kılındı.

Eskişehirli vatandaşlar Ramazan ayın son cuma ibadetini kendilerine yakın olan camide kıldılar. İslamiyet’te ayrı bir fazilete sahip olan son cumaya, kısıtlamadan muaf tutulan esnaf, işçi ve diğer meslek grupların yanı sıra cami çevredeki vatandaşlar katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak camileri dolduran Müslümanlar, Ramazan ayının son cuma namazı için birlikte saf tutarken, camilerin dolması nedeniyle bazı kişiler ise ibadetlerini avlularda yerine getirdi.
Camiye gelen insanlar bir yandan Ramazan'a veda edecek olmanın hüznünü yaşarken, diğer yandan da bereketli Kadir gecesi hakkındaki hutbeyi dinledi. Namaz bittikten sonra kısıtlamaya sebep olan virüsün bir an önce bitmesi için dua eden Müslümanlar, hem kendileri hem de ülke ve vatan için iyilik dilediler.

07.05.2021 - 14:22

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