Ramazanda kilo vermek için böyle beslenin! Tok tutan yiyecekler neler?

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan’a sayılı günlerin kalmasıyla oruç tutarken tok tutan yiyeceklerin neler olduğu merak edilmeye başlandı. Bu sıralar “Oruç tutarken nasıl tok kalırım?” , “Ramazan’da kilo almamak için nasıl beslenmeli?” gibi sorular aranıyor. İşte uzmanından bu sorulara cevap ve Ramazan’da beslenme konusunda öneriler…

Ramazan’da kilo vermek mümkün mü? Oruç tutarken kilo vermek için neler yapılmalı? Ramazan ayında oruç tutan birçok kişinin kilo aldığını dile getirdiğini belirten Uzman Diyetisyen Begüm Tuna, “Ramazanda kilo almanın sebepleri, iftar sofralarının akşam geç saatlerde olmasından dolayı düzensizleşen öğünler ve günlük yapılan hareketin azalmasıyla yavaşlayan metabolizma hızımız aslında. Oruç tutarken uzun süreli bir açlık yaşarız ve bu duruma bağlı olarak gün içinde kan şekeri düzeyimiz oldukça düşer. Ne kadar çok yemek yersem o kadar çok tok kalırım diye düşünmeyin bu çok yanlış bir düşünce önemli olan dengeli beslenmektir” şeklinde konuştu.

RAMAZAN DÖNEMİNDE KİLO VERMEK MÜMKÜN

Doğru planlanan sağlıklı bir ramazan beslenme programı sayesinde kilo vermenin mümkün olduğunu ifade eden Tuna, “Metabolizma hızımızı artırarak ramazan döneminde de kilo vermeniz mümkün. Ramazan'da sahur ve iftar dışında bir de gece ara öğünü tüketmemiz metabolizma hızımın artmasına yardımcı olacaktır. ramazan ayında da besinlerin kalori miktarlarına dikkat ederek kilo kontrolümüzü sağlayabiliriz” dedi.

KİLO VERMEK İÇİN İFTAR VE SAHURDA NELER YEMELİ?

Uzm. Dyt. Begüm Tuna, ramazanda kilo vermenin ipuçları hakkında şunları söyledi:

-İftarda yemeğe saldırmak yerine daha yavaş ve bilinçli bir şekilde hareket edilmelidir. Yemekler daha az miktarlarda iyice çiğnenerek tüketilmelidir.

-Çorba ile orucunuzu açmanız sindiriminizi kolaylaştıracaktır. Çorbadan sonra yemek yemeye kısa bir ara vererek iştahınızın dengelenmesine yardımcı olun.

-Aşırı yağlı besinler yerine hafif ve daha az yağlı sebze yemekleri, salatalar, zeytinyağlılar ve posa içeriği yüksek olan kuru baklagilleri tercih edin.

-İftardan 2 saat sonra tüketeceğiniz bir ara öğün de işe yarayacaktır. Bu ara öğünde kabuklu meyveleri tercih ederek hem tokluk hissinizi artırın, hem de günlük almanız gereken vitamin ihtiyacınızı tamamlayın.

-Yanına ekleyeceğiniz 1 bardak süt veya yoğurt içerdiği kalsiyum sayesinde zayıflamanıza yardımcı olacaktır. İftardan 1 saat sonra 30 dakikalık bir yürüyüş de yaparsanız, çok daha kolay kilo verdiğinizi göreceksiniz.

-Gün boyunca kaybettiğiniz suyu karşılamak için iftardan sahura kadar 2- 2,5 litre su tüketmeye çalışın. Orucunuzu açarken tüketeceğiniz suya az miktarda limon ve bal ekleyerek bağırsak hareketlerinizin çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.

-Kesinlikle sahur yapmadan oruç tutmayın! Sahurda beslenme mümkün olduğunca hafif, sizi yormayan besinlerle olmalıdır.

-Canınızın çektiği besinler yerine sizi gün boyu tok tutabilecek besinleri tercih etmeniz rahat bir gün geçirmenizi sağlayacaktır. Örneğin sahurda tüketeceğiniz yumurta, hem gün boyunca tokluk hissinizi arttıracak, hem de yağ yakımınızı hızlandıracaktır.

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