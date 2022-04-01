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  3. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ramazan ayı mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ramazan ayı mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ramazan ayı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sahurdan teravih namazına, oruç saatlerinden iftar sofrasına kadar biz olalım, iri olalım, Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini hep birlikte gösterelim. Zulmün son bulduğu, adil ve hakkaniyetli münasebetlerin çok olduğu, barış, refah, istikrar ve huzurun kol gezdiği bir dünyaya ulaşmayı diliyorum" dedi.

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli mesajında, "Müstesna bir ayın, mübarek bir zaman aralığının, 11 ayın sultanı mukaddes bir dönemin bir kez daha feyzine, tekraren faziletine, yeniden bereket ve nimetine vasıl olmanın manevi bahtiyarlığını yaşıyoruz. Nitekim Ramazan-ı Şerif-i karşılamanın heyecan ve huzurunu tadıyoruz. Ramazan öyle bir lütuf, merhamet ve rahmet ayıdır ki, cennetin kapıları ardına kadar açılırken cehennemin kapıları kapatılır, dahası şeytanlar zincire vurulur. Müslüman gönüller af ve mağfiret ikramıyla mükafatlandırılıp hakikat, hidayet ve hikmet ihsanıyla taltif edilirler. Bu kutlu günler aynı zamanda iç muhasebe yapmamız için bir fırsat, tefekkür vasıtasıyla akıp giden hayat ırmağını samimiyetle gözden geçirmemiz için bir imkandır. Ramazan, yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedestenidir. Fitrelerimizle, zekâtlarımızla, sadakalarımızla ihtiyaç sahibi insanlarımızın elinden tutmak, dualarını almak, paylaşmanın ve bölüşmenin müthiş hazzına hep birlikte mazhar olmak şükür borcumuz, maddi sorumluluğumuzdur.

'BARIŞ VE HUZURUN KOL GEZDİĞİ BİR DÜNYA DİLİYORUM'

 

Nihayet Ramazan ayı barış ve kardeşlik sağanağıdır. Sahurdan teravih namazına, oruç saatlerinden iftar sofrasına kadar biz olalım, iri olalım, Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini hep birlikte gösterelim. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' seslenişiyle asırların ufkunu aydınlatan Efendimizin izinden gidelim. Zulmün son bulduğu, adil ve hakkaniyetli münasebetlerin çok olduğu, barış, refah, istikrar ve huzurun kol gezdiği bir dünyaya ulaşmayı diliyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin Ramazan-ı Şerif-i mübarek; nice güzelliklere, nice yükselişlere de vesile olsun" dedi.

#n-841791#

#n-840699#

01.04.2022 - 17:56

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