Aylık İmsakiye
İstanbul İmsak'a kalan zaman 04:55:00
04:55:00
  • İmsak 04:55
  • Güneş 06:38
  • Öğle 13:19
  • İkindi 16:54
  • Akşam 19:39
  • Yatsı 21:10
709 Ramazan 1441
2 April 2022 Saturday
  1. Ana Sayfa
  2. Ramazan 2020
  3. Aynı sokakta, farklı ildeler: 2 dakika farkla oruç açıyorlar

Aynı sokakta, farklı ildeler: 2 dakika farkla oruç açıyorlar

Aynı sokakta, farklı ildeler: 2 dakika farkla oruç açıyorlar

Samsun ve Ordu illerinin sınırında bulunan Ambartepe ve Şenbolluk Mahallesi sakinleri, aynı sokakta yaşamalarına rağmen, iftarı 2 dakika farkla açıyorlar.

Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk Mahallesi sınırı bir yol ile ayrılıyor. 7 metre genişliğe sahip yol Samsun ve Ordu’nun sınırı olarak kabul edilirken, Ramazan ayında ise iftar vaktinde mahalle sakinleri oruçlarını farklı zamanlarda açıyorlar. Sınır bölgesinin sağında Terme Müftülüğüne bağlı bir adet cami bulunurken, solunda ise İkizce Müftülüğüne bağlı bir adet cami bulunuyor. Özellikle Ramazan ayında renkli görüntülerin yaşandığı Ambartepe ve Şenbolluk mahallelerinde vatandaşlar 2 dakika arayla iftarlarını açıyor.

Samsun sınırında yaşayan vatandaş yolun karşısındaki komşusunu telefonla aramak istediği zaman Ordu’ya ait telefon kodunu tuşlayarak iletişim kurabiliyor. Resmi evrakların şahsa ulaşması ve adrese temini noktasında da zaman zaman karışıklıklar yaşanıyor.

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK!

Ambartepe Mahallesi’nde doğup büyüdüğünü söyleyen 51 yaşındaki Turan Kışla, Samsun ve Ordu sınırında görülen bu durumun dünyanın hiçbir yerinde bir örneğinin daha olmadığını kaydetti. Yolun ortasında durarak bir ayağının Samsun’da diğer ayağının ise Ordu’da olduğunu ifade eden Kışla, “Bugün Ramazan’ın ilk günü. Ordu’nun İkizce ilçesinde 2 dakika erken, Samsun’un Terme ilçesinde 2 dakika geç ezan okunuyor. Aynı konumda bulunmamıza rağmen böyle bir farklılık var. Tabii buna uyan insanlarda var, uymayanlar da var. Mahalleli olarak bu duruma alıştık. İki farlı şehrin kütüğüne kayıtlı olsak da aynı mahallede güzel komşuluklarımız var. Düğünlerimiz, davetlerimiz ortak şekilde sorunsuz olarak devam ediyor” diye konuştu.

CAMİ İMAMI TÜRKMEN: ORUCA ZARARI YOK

Zaman farklılığının oruca zarar vermediğinin altını çizen İkizce Şenbolluk Mahallesi Topul Cami İmamı Ersin Türkmen, “Burası Samsun ve Ordu’nun sınırlarının bir araya geldiği yer. Sağ tarafımız Ordu, sol tarafımız Samsun. Burası sınır olduğu için arada 1, 2 dakikalık bir zaman dilimi var. Vakit ezanları ve özellikle Ramazan aylarında akşam ezanlarını biz daha erken okuyoruz. Bizden sonra Terme tarafına bağlı camimizin imamı ezanı okuyor. İlginç bir durum ancak zamanla insan alışıyor. Ben de görev yerime ilk geldiğimde çok garipsemiştim ama zamanla adapte olunuyor. Yaşanan 1, 2 dakikalık zaman sapması tamamen iller merkezli olduğu için bu durum sorun arz etmiyor” ifadelerini kullandı.

#n-843609#

#n-843453#

#n-842190#

 

02.04.2022 - 22:00

HASAN YAVAŞ İLE
SAHUR VAKTİ
RAMAZAN BOYUNCA HER GÜN
02:00'DE TGRT HABER'DE
PROF.DR.
RAMAZAN AYVALLI İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA İÇİ
19:30'DA TGRT HABER'DE
VEHBİ TÜLEK İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA SONU
19:30'DA TGRT HABER'DE
Ramazan Orucu bahsi Dinlemek için tıklayın...
Video
Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
Video
Bu mahallede davul yerine zil çalınıyor: Sebebi çok şaşırtacak
Video
İçinde yağ olmayan şerbetli tatlı ekmek kadayıfı
Oruç ve Ramazan
Günün Yemeği