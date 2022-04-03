Hayber'deki etin eseri

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Ey Ümmü Bişr! Sıtmanın şiddetli olması, sevabımın çok olması içindir. Bu hastalık, Hayber’de tatmış olduğum zehirli etin eseridir. O etin acısını her zaman duyardım. O gün yediğim zehir, şimdi ebherimi (yani aort damarımı) koparmaktadır”

Bir gün de, Uhud’da bulunan şehîdler için mağfiret dilemek üzere yola çıkarlar. Onlar için, Allahü teâlâya uzun uzun yalvararak dua ederler. Sonra mescide gelip Eshâb-ı kirâma; “Ben, sizin Kevser havuzuna en önce kavuşanınız, karşılayanınız olacağım. Sizinle buluşma yerimiz orasıdır... Ben, sizin için, benden sonra müşrikliğe dönersiniz diye korkmam. Ancak dünyaya kapılır, onun için birbirinizi kıskanır, birbirinizi öldürürsünüz. Neticede sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi, siz de, yok olur gidersiniz diye korkarım...” buyururlar. Sonra saadethânelerini teşrif ederler.

ÖRTÜYE TUTAMIYORLARDI

Hastalıkları ağırlaşır. Mübarek hanımefendileri, sevgili Peygamberimizin, Hazret-i Âişe vâlidemizin evinde kalmalarını, kendi haklarını ona tercih ettiklerini bildirirler ve dua alırlar. Resûl-i ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimizin, ateşi çok artmıştır. Ateşin şiddetinden yatağında, bir taraftan diğer tarafa dönmek mecburiyetinde kalırlar. O hâlde iken, Eshâb-ı kirâm, ziyarete gelir, Efendimizin çektiği şiddetli sıkıntıyı görünce ciğerleri dağlanarak geri dönerler... Babasının acısını gören çocuklar gibidirler... Ebû Sa’îd-i Hudrî anlatır ki: “Resûlullah’ın mübarek huzûruna gitmiştim. Üzerinde kadife bir örtü bulunuyordu. Sıtmanın sıcaklığı örtüden dışarı çıkıyor, hararetten elimizi örtüye dokunduramıyorduk. Hayretimizi ve üzüntümüzü gören Resûlullah Efendimiz; “En şiddetli bela, peygamberlere olur. Buna rağmen peygamberin belalara sevinmesi, sizin, verilen ihsanlara sevinmenizden daha fazladır” buyururlar...

RESÛLULLAH ARAMIZDAN GİDERSE!

Ümmü Bişr bin Berâ da der ki: “Resûlullah’ın ziyâretine gitmiştim. Mübârek vücudu ateş gibi yanıyordu. “Canım sana feda olsun yâ Resûlallah! Ben, hiçbir zaman böyle şiddetli bir hastalık görmedim!...” dedim. Buyurdular ki: “Ey Ümmü Bişr! Sıtmanın şiddetli olması, sevabımın çok olması içindir. Bu hastalık, Hayber’de tatmış olduğum zehirli etin eseridir. O etin acısını her zaman duyardım. O gün yediğim zehir, şimdi ebherimi (yani aort damarımı) koparmaktadır” buyurdu. Hastalık günden güne şiddetlenir. Eshâb-ı kirâm üzüntüden ne yapacağını şaşırır, evlerinde rahat edemez olurlar. Mescide toplanırlar. Peygamber Efendimizin durumunu sormak üzere Hazret-i Ali’yi huzûra gönderirler. Âlemlerin efendisi, işaretle; “Eshâbım ne diyorlar?” diye sorar. Allah'ın Arslanı; “Resûlullah aramızdan giderse!... diye çok üzülüp telaş ediyorlar” diyebilir. Cenâb-ı Peygamber talebelerine olan şefkatinden şiddetli hastalığına rağmen yattığı yerden doğrulur, Hazret-i Ali ve Hazret-i Fadl bin Abbâs’a dayanarak mescide gelirler. Minbere çıkarlar, Allahü teâlâya hamd ve senâ ederler. Sonra o süzme nur dudaklardan şu emsalsiz sözler dökülür: “Ey Eshâbım! Benim ölümümü düşünüp telaş ediyormuşsunuz. Hiçbir peygamber ümmeti arasında sonsuz kaldı mı ki, ben de sizin aranızda sonsuz kalayım? Biliniz ki, ben Rabb’ime kavuşacağım. Size nasihatim olsun ki, Muhâcirlerin büyüklerine saygı gösteriniz! Ey Muhâcirler! Size de vasiyetim şudur ki, Ensâra iyilik ediniz! Onlar size iyilik etti.

SIDDIK-I EKBER ANLAR VE AĞLAR

Evlerinde barındırdı. Geçinmeleri sıkıntılı olduğu hâlde, sizi kendilerinden üstün tuttular. Mallarına sizi ortak ettiler. Her kim Ensâr üzerine hâkim olur ise, onları gözetsin, kusur edenleri olursa affetsin”... Sonra çok güzel tesirli nasîhatler edip; “Allahü teâlâ, bir kulunu dünyâda kalmak ile, Rabb’ine kavuşmak arasında serbest bıraktı. O kul, Rabb’ine kavuşmak istedi” buyururlar. Hazret-i Ebû Bekr (radıyallahü anh)... Resûlullah Efendimizin sevgilisi... O anlar bu sözlerin manasını... “Canımız sana feda olsun yâ Resûlallah!” diyerek sel gibi gözyaşı dökmeye başlar... Merhamet deryası Peygamberimiz, “Ağlama yâ Ebâ Bekr!” buyurur, sabır ve katlanmak lazım geldiğini söyler... Fakat Efendimiz de ağlamaya başlar ve, “Ey Eshâbım! Dîn-i İslâm yolunda sıdk ve ihlâs ile malını fedâ eden Ebû Bekr’den çok râzıyım. Âhiret yolunda arkadaş edinmek elde olsaydı, onu seçerdim” buyurur ve; “Mescide açılan kapılardan Ebû Bekr’inki hariç hepsini kapatınız” diye emrederler.

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