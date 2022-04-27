Göz bakınca kalb inanınca görür

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ehl-i sünnet âlimlerini yani Peygamber Efendimizin vârislerini tanımak çok büyük nimettir. Tanıyanla tanımayan arasındaki fark, görenle kör arasındaki fark gibidir

> Dünya için çalışana rahat yoktur. Rahat etmek için ölüme hazırlanmak lazım. Ölümü düşünen rahat eder. Dünya için çalışan yorulur. Ahiret için 24 saat çalışan yorulmaz. Çünkü onun hedefi var. Allah rızası için çalışır.

NEFSİ ÇÜRÜTMEK LAZIM

> Başarılı olmak için nefsi terbiye etmek, çürütmek lazım. Tohumu toprağa atınca çürümeden ağaç meyve vermez. Nefs tohuma benzer. İnsanlara hizmet etmek için nefsi çürütmek lazım. O zaman meyve verir. Öyle insanı herkes sever.

> Ehl-i sünnet âlimlerini yani Peygamber Efendimizin vâ-rislerini tanımak çok büyük nimettir. Tanıyanla tanımayan arasındaki fark, görenle kör arasındaki fark gibidir. Görmek şart değil, tanımak önemli. Ebû Cehil de Peygamber Efendimizi gördü ama inkâr etti. Bu büyükleri tanıyanlar, yani onları sevenler, yollarında olanlar, Peygamber Efendimizin döneminde yaşasaydı, Eshâb-ı kirâmdan olurlardı.

> Göz bakınca, kalb inanınca görür.

> Kör tarifle görmez, sağır feryatla duymaz. Herkese anladığı dilden konuşmak gerekir.

YATIRIM YAPMAYI BİLMELİ

> Ehl-i sünnet âlimlerinin kitapları enerji kaynağıdır, cereyan vardır. Ampulünü takan aydınlanır.

> Büyüklerden üç şey öğrendik; Okumak, okutmak, dargın olmamak.

> Emîre uymak lazım. Uyunca da uyumamak lazım. Gaflet adamı götürür.

> Her şeyin yenisi, dostun eskisi...

> Dünyada yatırım yapmayı bilen, ahirete de yatırım yapsın.

SAKIN KALBİ İNCİTME

> Kalb, Allahü teâlâya en yakın organdır, Onun komşusudur. Kalb rahatsız olunca komşu da incinir. Kalb kırmayın. Hiç kimsenin kalbini incitmeyin. Birçok kişi komşu yüzünden evini değiştirmiştir. Aman dikkat edin.

> İlim amel ve ihlâs şarttır. İlim yok, amel ve ihlâsın olması mümkün değil. İlim var amel yok, yine olmaz. Hepsi var ihlâs yok yine işe yaramaz. İlim de olacak amel de ve bu amel ihlâs ile yapılacak.

DİNİNİ BİLMEYEN TOPACA BENZER

> İhtiyarlara hizmet etmek çok büyük nimettir. Evinizde ihtiyar varsa bunu büyük nimet bilip çok hizmet edin, onları memnun edin, gönüllerini kazanın.

> Dini doğru bilmeyen insan topaca benzer. İp sarıp çeviren herkes döndürür.

Dinini bilmeyenin dini yok demektir.

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GÖNÜLLERİ AVLADI...

Erzincan'da yetişen Allah dostlarındandır. 1263 (m. 1846) yılında doğdu. Babası Mustafa Efendi imam idi. 1324 (m. 1906) yılında Erzincan’da vefat etti. Erzincan'da Kırtıloğlu Tekkesi yakınında Akmezarlığa defnedildi. Tasavvufta Halidiyye yolu rehberlerinden Muhammed Samî Erzincanî Hazretlerinden feyiz alarak kemale erdi. Daha önceleri tüfek ustalığı ile uğraştığı bilinmektedir. Tasavvufta kemale erdikten sonra pek çok şiir yazmış ve talebe yetiştirmiştir. Şiirlerinin toplandığı bir Divan’ı vardır. Şiirlerinde tema olarak bu dünyanın geçiciliğini, asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymak gerekliğini işlemiştir. Said Eken

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BAŞKÖŞEYE GEÇMEZDİ

Efendimiz, Eshâbının oturdukları yere gelince, baş tarafa geçmezdi. Gördüğü aralığa otururdu. Elinde bastonu olduğu hâlde, bir gün sokağa çıktığında, görenler ayağa kalktılar. “Başkalarının birbirlerine saygı duruşu yaptıkları gibi, benim için ayağa kalkmayınız! Ben de, sizin gibi bir insanım. Herkes gibi yerim. Yorulunca otururum” buyurdu. Çok zamân diz çökerek otururdu. Dizlerini dikip, etrâfına kollarını sararak oturduğu da görülmüştür.

KABRİ ATEŞLE DOLAR

dünden devam

Birçok kimsenin, ölürken dili tutulur. Eğer i’tikâdı bozuk olursa, [Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak inanmadı, bid’at ehline uydu ise], (Rabbim Allah) diyemez. Başka söz söylemeye başlar. Melekler bir kere vururlar, kabri ateşle dolar. Sonra söner. Birkaç gün sönük olarak durur. Sonra yine kabirde, onun üzerinde ateş hâsıl olur. Kıyâmet kopuncaya kadar, bu hâl devam eder.

ASTROLOJİ VE GELGİT

Ebû Ma’şer, Lâtinceye tercüme edilmiş eserlerinin arasında en meşhur olan “Kitabü’l-Medhal ile tim-i Ahkâmü’n-Nücum” adlı kitabında, bunu bir astronomik temellere dayalı birçok astrolojik teorileri ortaya atar. Ebû Ma’şer’in, ilim dünyası tarafından tanınmasını sağlayan en önemli çalışması, dünyamızda her 12 saat 25 dakikada bir meydana gelen, her gün bir önceki günden 50 dakika daha geç tekrarlanan, Ay’ın Dünya’nın çevresinde dönmesi sebebi ile oluşan, deniz sularının kabarıp çekilmesi (gelgit) konusunda yaptığı astronomik temellere dayalı astrolojik açıklamalardır. İlim tarihi araştırmacılarından olan Prof. Dr. Philip K. Hitti, Ebû Ma’şer için, “gelgit olayının prensip ve kanunlarını Avrupa’ya öğreten, bu konudaki teoriyi ilk defa ortaya atan kişi” diye yazar.

TEFEKKÜR

Her hayvanın kendine göre bir anlaşma şekli bulunmaktadır. Mesela horozun biri yem bulduğu zaman, tavukları çağırdığına çoğumuz şahit olmuşuzdur. Tavuğun civcivleri çağırdığını görmüşüzdür. Her hayvanın yaşaması için kâfi derecede zekâ ve uygun bir silah yaratan Allahü teâlâ, insanların menfaati için onlara akıl vermemiştir. Aslan, kaplan, kurt, ayı gibi hayvanlar akıllı olsaydı, insan için çok tehlikeli olurdu.

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