Aylık İmsakiye
İstanbul İmsak'a kalan zaman 04:00:00
04:00:00
  • İmsak 04:00
  • Güneş 05:56
  • Öğle 13:13
  • İkindi 17:04
  • Akşam 20:08
  • Yatsı 21:50
30 Ramazan 1441
30 Nisan 2022 Cumartesi
  1. Ana Sayfa
  2. Ramazan 2020
  3. Real Madrid'e 35. La Liga şampiyonluğunu yaşatan Carlo Ancelotti futbol tarihine geçti

Real Madrid'e 35. La Liga şampiyonluğunu yaşatan Carlo Ancelotti futbol tarihine geçti

Real Madrid'e 35. La Liga şampiyonluğunu yaşatan Carlo Ancelotti futbol tarihine geçti

İspanyol devi Real Madrid, La Liga'da 2021-22 şampiyonluğunu 34. haftada ilan etti... 35 kezle İspanya'nın en çok şampiyon olan takımı konumundaki Eflatun-Beyazlılar'da İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti de 5 büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu...

La Liga'da 2021-2022 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu. 34. haftada sahasında Espanyol'u 4-0 mağlup eden İspanyol devi, ligin bitimine 4 hafta kala tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti.

Eflatun beyazlıların gollerini Rodrygo (Dk. 33 ve Dk. 43), Marco Asensio (Dk. 55) ve Karim Benzema (Dk. 81) attı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 4 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester City takımına karşı oynayacağı rövanş maçını düşünerek, Karim Benzema, Vinicius, Kroos gibi bazı futbolcuları yedek başlatan teknik direktör Carlo Ancelotti, ikinci yarının ortalarında bu futbolcularını sahaya sürdü.

BENZEMA 601. MAÇINA ÇIKTI

La Liga'da 26 golle gol krallığında ilk sırada bulunan Fransız futbolcu Benzema, Real Madrid formasıyla 601 maçına çıktı. Bu sezon tüm kupalarda oynadığı 42 maçta toplam gol sayısını 42'ye çıkan Benzema, eflatun-beyazlı formayı en çok giyen futbolcular arasında 6. sırada olan Fernando Hierro'yu yakaladı.

Ligde bu sezon sadece 2. haftada liderlik koltuğunda yer alamayan Real Madrid, mevcut durumda en yakın rakipleri 64 puanlı Sevilla'nın 17 puan, bir maçı eksiği olan ve 63 puanı bulunan Barcelona'nın ise 18 puan önünde yer alıyor.

CARLO ANCELOTTİ TARİHE GEÇTİ

Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon İspanya Süper Kupası'nın ardından lig şampiyonluğuyla ikinci kupasını müzesine götürdü.

La Liga'nın en fazla gol atan takımı olan Real Madrid (72), kalesinde 29 gol gördü.

62 yaşındaki İtalyan teknik adam, Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Ancelotti, İngiltere (Chelsea), İtalya (Milan), Fransa (Paris Saint Germain) ve Almanya (Bayern Münih) liglerinde de ulusal lig şampiyonlukları kazanmıştı.

KUTLAMALAR CİBALES'TE...

Diğer yandan şampiyonluk kupasını Santiago Bernabeu Stadı'nda alan Real Madrid her kupa kazanmasında olduğu gibi Madrid'in merkezindeki Cibeles Meydanı'na giderek, taraftarlarıyla birlikte kupayı kutlayıp, kulüp atkısını Cibeles heykelinin boynuna asacak.

Real Madrid 2020'de kazandığı son kupayı, Kovid-19 salgınından dolayı kutlayamamıştı.

#n-853548#

#n-853404#

#n-853521#

30.04.2022 - 19:53

Menemen nasıl yapılır? | Menemen tarifi

Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifi... Sofraların, özellikle kahvaltı sofralarının baş tacı olan menemen bir çoğumuzun kalbini fetheden bir lezzet. Menemen tarifi de bir o kadar pratik. Bu lezzete sofrasında yer vermek isteyenler ise menemen nasıl yapılır sorusunu internet üzerinden aratarak menemen tarifi almak istiyor. İşte en lezzetli ve pratik menemen yapımı... Detay

HASAN YAVAŞ İLE
SAHUR VAKTİ
RAMAZAN BOYUNCA HER GÜN
02:00'DE TGRT HABER'DE
PROF.DR.
RAMAZAN AYVALLI İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA İÇİ
19:30'DA TGRT HABER'DE
VEHBİ TÜLEK İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA SONU
19:30'DA TGRT HABER'DE
Pazartesi günü oruç
Ramazan Orucu bahsi Dinlemek için tıklayın...
Video
Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
Video
Bu mahallede davul yerine zil çalınıyor: Sebebi çok şaşırtacak
Video
İçinde yağ olmayan şerbetli tatlı ekmek kadayıfı
Oruç ve Ramazan
Günün Yemeği
Menemen nasıl yapılır? | Menemen tarifi
Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifi... Sofraların, özellikle kahvaltı sofralarının baş tacı olan menemen bir çoğumuzun kalbini fetheden bir lezzet. Menemen tarifi de bir o kadar pratik. Bu lezzete sofrasında yer vermek isteyenle..