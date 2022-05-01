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  3. 11 ayın Sultanı'nı uğurluyoruz: Ramazanın son teravih namazı kılındı

11 ayın Sultanı'nı uğurluyoruz: Ramazanın son teravih namazı kılındı

11 ayın Sultanı'nı uğurluyoruz: Ramazanın son teravih namazı kılındı

Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar, ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

11 ayın Sultan'ı Şehr-i Ramazanın sonuna gelindi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl getirilen kısıtlamaların ardından bu yıl teravih namazını camilerde kılma imkanını elde eden pek çok vatandaş, son teravihte de camilere akın etmeye devam etti.

SON TERAVİH İÇİN SAFLAR TUTULDU

Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Fatih camileri ile Büyük Çamlıca Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, ramazanın son teravih namazı için saf tuttu.

Eyüp Sultan Camisi'nde cemaat, yapılan duanın ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

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01.05.2022 - 00:30

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