BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

27.11.2021 - 16:54 | Son Güncelleme: 27.11.2021 - 16:54
Anasayfa > RESMİ İLANLAR > Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 11 (on bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Etiketler:

  • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Trabzonspor’da Luis Nani hamlesi! Gerçek aşkın göstergesi: Ortak banka hesabı MaterChef Türkiye yarışmacıları O Ses Türkiye’de! Büyük ödülü Tahsin kazandı İzmir'i yağmur vurdu! Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Meteoroloji uyardı: Kar yağışı devam edecek Belarus-Polonya sınırındaki 608 Iraklı göçmen daha ülkelerine döndü Ünlü popçu Tarkan'ın cinayet zanlısı kuzeni yakalandı Belçika'da Kovid-19 salgınının başından bu yana rekor vaka sayısı kaydedildi İngiltere Sağlık Bakanı: Yeni Kovid-19 varyantı uluslararası büyük endişe kaynağı Silahını temizlerken 10 yaşındkai oğlunun katili oldu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 
 
 
 
 
Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
TGRT Haber
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144
Kapat
KAPAT