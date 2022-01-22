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Türkiye Gazetesi

22.01.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 22.01.2022 - 17:18
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Aydındere Belediye Başkanlığı zabıta memuru alıyor

Aydındere Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacağını duyurdu.

Aydındere Belediye Başkanlığı zabıta memuru alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır

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