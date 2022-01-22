Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır
22.01.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 22.01.2022 - 17:18
Aydındere Belediye Başkanlığı zabıta memuru alıyor
Aydındere Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacağını duyurdu.
Etiketler: eleman alımı