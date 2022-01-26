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Türkiye Gazetesi

26.01.2022 - 16:50 | Son Güncelleme: 26.01.2022 - 16:50
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 49 (kırkdokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
 

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