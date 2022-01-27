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Türkiye Gazetesi

27.01.2022 - 17:07 | Son Güncelleme: 27.01.2022 - 17:07
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 7 (yedi) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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