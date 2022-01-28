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Türkiye Gazetesi

28.01.2022 - 17:00 | Son Güncelleme: 28.01.2022 - 17:00
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İçişleri Bakanlığına 22 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

İçişleri Bakanlığına 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığına 22 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 (yirmi iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.  

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