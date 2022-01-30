Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla (4) unvanda (104) sözleşmeli personel temin edilecektir.

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