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Türkiye Gazetesi

30.01.2022 - 14:33 | Son Güncelleme: 30.01.2022 - 14:33
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu  (4-B  maddesi), Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar   Hakkında   Bakanlar   Kurulu   Kararı   ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı karargahı  ile  bağlı  birlik  ve  kurumlarında  istihdam  edilmek  üzere  açıktan  temin  yoluyla  (4) unvanda (104) sözleşmeli personel temin edilecektir.

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