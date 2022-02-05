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Türkiye Gazetesi

05.02.2022 - 16:35 | Son Güncelleme: 05.02.2022 - 16:35
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Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşısında belirtilen unvanda Öğretim Elemanı  alınacaktır.

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