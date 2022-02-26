Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği”nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
26.02.2022 - 16:48 | Son Güncelleme: 26.02.2022 - 16:48
İskilip Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere Memur alım ilanı
İskilip Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere Memur alım ilanı
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