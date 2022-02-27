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Türkiye Gazetesi

27.02.2022 - 16:20 | Son Güncelleme: 27.02.2022 - 16:20
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Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 42 Zabıta Memuru alacak

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 42 Zabıta Memuru alacağını duyurdu.

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı 42 Zabıta Memuru alacak

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

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