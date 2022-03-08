Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 8 kişilik daimi işçi statüsünde personel alıyor.
Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.
İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
Etiketler: personel alımı