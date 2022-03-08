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Türkiye Gazetesi

08.03.2022 - 17:13 | Son Güncelleme: 08.03.2022 - 17:13
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bilişim personeli alıyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bilişim personeli alacağını duyurdu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bilişim personeli alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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