Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 30 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 30 koruma ve güvenlik görevlisi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda başvuru özel şartları belirtilen 30 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında sözleşmeli personel alınacaktır.

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