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Türkiye Gazetesi

13.03.2022 - 16:38 | Son Güncelleme: 13.03.2022 - 16:38
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Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak

Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere eleman alacak.

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