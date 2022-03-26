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Türkiye Gazetesi

26.03.2022 - 16:56 | Son Güncelleme: 26.03.2022 - 16:56
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim personeli alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

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