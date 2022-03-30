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Türkiye Gazetesi

30.03.2022 - 16:49 | Son Güncelleme: 30.03.2022 - 16:49
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Hava Trafik Kontrolörü, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP), Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı (AIM), Pilot, Uçuş Tabibi, Kabin Emniyet Uzmanı, Ekip Planlama Uzmanı, Uçuş Teknisyeni, Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonlarına personel alınacaktır.

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