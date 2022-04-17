Göç İdaresi Başkanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Göç İdaresi Başkanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Es as ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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