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Türkiye Gazetesi

18.05.2022 - 16:34 | Son Güncelleme: 18.05.2022 - 16:34
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Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 (yirmi iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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