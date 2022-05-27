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Türkiye Gazetesi

27.05.2022 - 16:57 | Son Güncelleme: 27.05.2022 - 16:57
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal bulunan 100 adet kadro için açıktan atama yoluyla memur alımı yapacaktır.

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