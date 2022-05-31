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Türkiye Gazetesi

31.05.2022 - 17:16 | Son Güncelleme: 31.05.2022 - 17:16
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 4 (Dört) katı aday arasından sözleşmeli personel alınacaktır.

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