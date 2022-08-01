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Türkiye Gazetesi

01.08.2022 - 17:16 | Son Güncelleme: 01.08.2022 - 17:16
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Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

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