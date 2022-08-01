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Türkiye Gazetesi

01.08.2022 - 17:19 | Son Güncelleme: 01.08.2022 - 17:19
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TEİAŞ 53 elektrik teknisyeni aıyor

TEİAŞ 53 elektrik teknisyeni alacağını duyurdu.

TEİAŞ 53 elektrik teknisyeni aıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 53 Elektrik Teknisyeni alınacaktır. İşe alınacak elemanların çalıştırılacağı iller ve alınacak eleman sayıları aşağıda belirtilmiştir.

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