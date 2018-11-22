Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Manisa’nın Yunus Emre ilçesinde yaşayan küçük Cemre’ye, geçen mayıs ayında bulantı, kusma ve mide ağrısı şikâyetiyle gittiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Cemre, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 8 Haziran’da gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla küçük kıza yapay kalp destek cihazı takıldı. Hastanedeki tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Cemre, içinde yapay kalbine enerji ileten mekanizma bulunan çantasını yanından bir an bile ayırmadan yaşıyor. Enfeksiyon riski sebebiyle dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oynayamayan, okula annesiyle birlikte gidip gelen Cemre “Kalp yetmezliği rahatsızlığım sebebiyle zor bir ameliyat geçirdim. Doktorlar, kalbimin sol tarafının çürük olduğunu, ölebileceğimi söylediler ama ben hiç umudumu kaybetmedim. Şimdi hayatım omuzumda taşıdığım bu makineye bağlı. Ben de arkadaşlarım gibi koşup oynamak istiyorum. Kalp nakli olabilirsem ben de herkes gibi olabileceğim” diyor.