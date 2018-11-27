Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Antalya’da düzenlenen Ulusal Gastroenteroloji Kongresi’nde konuşan Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Oğuz, “Pankreas kanseri neredeyse 40 yıldır kemoterapiye iyi cevabı olmayan hayat süresi kısıtlı olarak bilindi. Ancak son yıllarda bazen ameliyat öncesinde bazen de ameliyat bittikten sonra kematorepiye eklenen bir ajan, daha önce teşhisten sonra 6 ay olan hayatta kalma süresini 4 yıla kadar uzattı. Dünyada standart olarak uygulana bu tedavi ülkemizde de kullanılıyor” dedi. Prof. Dr. Oğuz, “Sırta vuran karın ağrısı, kilo kaybı, ağrısız sarılık en önemli belirtilerdir” diye konuştu.