Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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70 doktor üyesi ve 40 destekçisi olan Vakıf, sağlık bilimlerinde eğitim ve öğrenci kalitesinin gelişmesi ve her mezunun önce çevre, insan bilincine sahip olmasını sağlamayı amaçlıyor. Burs verilen öğrencilere tiyatro, müzik gibi aktivitelere gitmeleri için de destek sağlandığını söyleyen ÇASEV Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Üzeyir, “Maddi destek dışında öğrencilerle sürekli iletişim hâlinde bulunarak onları iş hayatına da hazırlıyoruz. Anadolu’dan gelen öğrenci kardeşlerimiz çok zor şartlarda okuyup İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dereceyle girmişler. Bizim de çorbada tuzumuz olsun diyerek geleceğin parlak doktorlarına destek veriyoruz. Onlar da mezun olduklarında bizim gibi kardeşlerine destek olacaklar. Türk Hava Yolları pilotları arasında da bize destek olanlar var. Diğer vatandaşlarımızı da geleceğin doktorlarının eğitimine destek olmaya çağırıyorum” dedi. Dr. Üzeyir bugüne kadar 55 öğrenciye burs verildiğini söyledi.