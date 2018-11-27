Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yumurtanın içinde iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi kronik hastalıkları uyandırabilecek “araşidonik asit” adlı bir maddenin bulunduğunu belirten Dr. Buyrukçu, pişirme süresine çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek “Yumurtanın az pişirildiğinde hastalık riski taşıdığı, çok haşlandığında proteinin bozulacağı, yağda çok yakıldığında toksik etki yapacağı unutulmamalıdır. Sarısıyla beyazı arasında asla yeşil çizgi oluşmamalıdır, oluşmuşsa yenilmemelidir. Açabilmektedir” dedi. Yıkanmadan kırılan yumurtanın, halk arasında tifo olarak bilinen salmonella bakterisinin bulaşma riski taşıdığını belirten Dr. Buyrukçu, “Gıda zehirlenmesine, akut bağırsak enfeksiyonuna sebep olabilen bu bakteri, özellikle çiğ ve az pişmiş yumurtadan bulaşmaktadır. Yine bakteri elle bulaştığı için temas sonrası eller iyice yıkanmalıdır” dedi.