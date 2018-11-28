Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk kış günleri yaklaşırken, geleneksel Türk içeceği boza raflarda yerini almaya başladı. Tarihin en eski içeceklerinden olan boza, metabolizmayı güçlendirici özellikleriyle kış aylarında tercih ediliyor. Havalar soğudukça vücutta enerji harcaması azalıyor ve gıdalardan alınan enerjiyle vücut ısısı korunmaya çalışılıyor. Bu yüzden kışın karbonhidrat içerikli ve besin değeri yüksek gıdalara eğilim artıyor. Eskiden sokak satıcılarından temin edilen boza, günümüzde daha çok marketlerden ve internet üzerinden siparişlerle alınıyor. Bu noktada güven ve hijyenik şartlar da ön plana çıkıyor. Peki boza alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? 1979 yılından bu yana sektöre hizmet veren Karemiş Boza markasının Genel Müdürü Müslüm Yağcı, yılların deneyimi ile boza hakkında bilinmesi gerekenleri aktardı: “Bozanın tazeliği çok önemlidir. Yoğun kıvamlı, beyaza yakın sarımsı renkte olmalıdır. Açık boza mayalı olduğu için saklama ve tüketim süresi 4-5 gündür ve serin ortamda saklanmalıdır. Soğuk ortamda bekletmeniz durumunda, içindeki bakteriler üşür ve fermente süreci yavaşlar, bu durumda ise tüketim süresi 8-10 güne kadar uzayabilir. Gün geçtikçe bozanın ekşiliği artacaktır. Marketten satın alınan ürünler ise mayalı olmadığı için saklama süresi 15-20 gündür. Boza her yerden alınmaz. Kıvamı, rengi, aroması, lezzeti ve hijyenik şartlar bakımından mutlaka güvendiğiniz yerden alın.”

Tarçın karanfil ve leblebiyle iyi gider

Boza bardaktan içilir, kaşıkla sadece dibinde kalan tortusu yenir. Eski dönemlerde içine pekmez, karanfil, tarçın ve zencefil eklenirdi. Günümüzde ise genellikle tarçın ve sarı leblebiyle tüketiliyor.

İÇİNDE NELER VAR?

Mısır, darı, buğday, su ve şeker ile hazırlanır. Günümüzde yaygın olarak sadesi yapılır. Çok eski dönemlerde de boza değişik lezzetlerle harmanlanıyordu. Karadut meyvesi ile yapılanlar var. Karadut hem vitaminler bakımından çok zengin, hem meyvelerin muhteşem kokusu ve tadı bozaya farklı bir boyut katıyor. Bu farklı aroma sayesinde çocuklara da bozayı sevdirebilirsiniz.

VİTAMİN DEPOSU

∂ Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini arttırır, hastalığa karşı koruma kalkanı sağlar.

∂ Fermente olduğu için sindirim sistemi için yararlı bakterileri üreterek probiyotik etki sağlar.

∂ Enerji ve besin değerleri oldukça yüksektir, 1 bardak boza yaklaşık 428 kcal enerji içerir.

∂ Mide yanmasını önler, bağırsak fonksiyonlarını düzenler, hazmı kolaylaştırır.

∂ B grubu vitaminler, A ve E vitaminleri, kalsiyum, demir, fosfor mineralleri bakımından zengindir.