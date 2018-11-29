Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yaklaşık iki yıl süren ve bin 248 besin alerjili çocuk üzerinde yapılan çalışmada, özellikle çocuklarda, astım ve egzamadan büyüme geriliğine, hatta ölüme kadar varan besin alerjisinin, türünün şehirlere göre farklılık gösterdiği saptandı. Besin alerjisinin coğrafi özellikler taşımasının başlıca sebebinin, kişilerin beslenme alışkanlıklarının ve besinin işlenme, pişirilme şeklinin farklı olmasından kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Bingöl “Besin alerjisi olan çocuklarda tespit ettiğimiz belirtiler, iştahsızlık, kusma, dışkı değişiklikleri, egzama, astım ve büyüme geriliğidir. Bunlar son derece önemlidir. Besin alerjisi, hayati problemlere yol açabilir” dedi.